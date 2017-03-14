لماذا أشعلت قبلة "أديل" ليد فتاة محجبة مواقع التواصل؟

ضجت #مواقع_التواصل الاجتماعي بموقف للمطربة العالمية، #أديل، والذي وصفته صحف عالمية بأنه يظهر طبيعتها البسيطة الإنسانية.

وظهرت أديل في الفيديو وهي تغني في مدينة سيدني الأسترالية، ثم توقفت عن #الغناء لتقترب من الجمهور، وإذا #فتاة #محجبة، قامت بمصافحة أديل وتقبيل يدها لتبادر النجمة الشهيرة بتقبيل يد الفتاة المحجبة أيضاً في موقف مفاجئ لجميع الحضور.

وكشفت صحيفة "ذا هيرالد" الأسترالية عن سر تلك القبلة قائلة: "المشهد كان عاطفيا إلى أبعد مدى، فوسط ما يقرب من 100 ألف شخص، لاحظت كيف أن تلك الفتاة متأثرة جدا بأغنياتها، وهو ما دفعها للاقتراب منها".

وقالت "ذا هيرالد" إن الفتاة المحجبة، تدعى، سميرة دانداشل، ونقلت عنها تصريحات قالت فيها: "كانت لحظة لا يمكن أن تمحى من ذاكرتي على الإطلاق".

هذا ونشرت المطربة السورية #أصالة صورة تقبيل المغنية الإنجليزية أديل لإحدى جماهيرها من المحجبات، وعلقت أصالة على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" "صباح النفوس المنزّهة من كلّ شائبة، صباح الإنسانية والمشاعر السامية، الدين محبة وأخلاق".