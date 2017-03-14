ماذا حدث بعد أن طعنته زوجته بسكين في عينه؟

سار #رجل #صيني صوب مستشفى طالبا العلاج و #سكين مغروز في #جبهته، وتحديدا داخل #عينه#اليسرى، والفاعلة هي زوجته.

وطلب الرجل، وهو من مقاطعة #فيوجان_فوتشو، المساعدة الطبية بهدوء، وكان ينزف، وبلغ من رباطة جأشه أنه انتظر لفترة خارج غرفة الفحص حتى يراه #الطبيب.

وأبلغ الضحية (30 عاما)، صحافيين أن زوجته طعنته بسكين استقر في عينه اليسرى خلال شجار نشب بينهما، وفقا لوسائل إعلام صينية، ومنها موقع صحيفة " #الشعب " اليومية على الإنترنت.

وانغرس نصل السكين بعمق 3.4 بوصة في #جمجمة الرجل، ولحسن حظه لم يصبه إصابة قاتلة، وظل بعيدا عن أعضائه الحيوية.

وحدثت الواقعة يوم 11 مارس/أذار الماضي حوالي الساعة الواحدة ظهرا.

وقال شهود عيان إن المشهد كان مرعبا، وقبضة سكين تبدو متدلية من عين الضحية.

وأظهرت #أشعة_مقطعية أن النصل أخطا بؤبؤ العين والشرايين الحيوية وجذع الدماغ، ولذلك كان الضحية قادرا على الحركة.

والطبيب الذي أشرف على علاج المريض هو الدكتور شين هوى نينغ، دي نائب المشرف على قسم جراحة المخ والأعصاب، وأوضح لاحقا أنه لم يشاهد حالة مماثلة على مدى 15 عاما.

ونجح الفريق الطبي في استخراج نصل السكين من جمجمة الرجل، وغادر الأخير #المستشفى في وقت لاحق بعد التماثل للشفاء.

ولم ترد معلومات عن تقدم الزوج ببلاغ قانوني ضد زوجته.