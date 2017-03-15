العاصفة ستيلا تجتاح أميركا وتتسبب بشلل شبه تام

تسببت عاصفة قوية ضربت شمال شرق #الولايات_المتحدة_الأميركية في شلل تام في النقل الجوي في بعض الولايات وإغلاق المدارس، وحذرت السلطات من ازدياد شدة العاصفة خلال الساعات المقبلة.

" #ستيلا " وهو الاسم الذي أطلق على #العاصفة ، جاءت بعد شتاء وصف بالمعتدل، وضربت شمال شرق الولايات المتحدة، أعلنت على إثرها أربع ولايات حالة الطوارئ.

وتسببت #العاصفة أيضاً في وقف الدراسة في بعض #الولايات وإلغاء أكثر من 5000 رحلة جوية.

وامتدت الثلوج من #كارولاينا الشمالية إلى ولاية #ماين مرورا بواشنطن.

وقال حاكم نيوجرسي إنه منم المتوقع أن تسوء الظروف الجوية مع تراكم الثلوج شمال #نيوجيرسي ، ويتوقع أن تصل الثلوج إلى 24 سم.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية من تأثر 50 مليون شخص بالعاصفة التي جاءت مصحوبة بالبرد والجليد ورياح من ناحية الشمال الشرقي على نحو غير مألوف.. ونصحت السكان بالبقاء في منازلهم..

ومع اشتداد العاصفة، توقعت الهيئة أن يستيقظ سكان بعض الولايات الأميركية محاطين بثلوج سمكها قد يصل إلى 60 سنتيمترا.