تسجيل صوتي مأساوي.. قتل ابنتيه وأصاب أمهما ثم انتحر!

أفرجت الشرطة في #شيكاغو عن تسجيل صوتي على الرقم 911 للطوارئ، يتكلم فيه #رجل وهو يخبر المسؤولين بأنه قد #قتل ابنتيه #التوأم وتسبب في إصابة زوجته.

وقد تم إجراء المكالمة من قبل راندال كوفلاند (48 سنة) حوالي الساعة الخامسة و15 دقيقة عصر الجمعة الماضي، وقد أبلغ الرجل المستمع على الطرف الآخر أنه على وشك أن يقتل نفسه.

وعند وصول الشرطة إلى المنزل الفاخر في شيكاغو، عثرت على #جثث الرجل وابنتيه التوأم بريتاني وتيفاني البالغتين من العمر 16 عاما.

فيما تم العثور على زوجته المصدومة، أنجم (46 عاما) وهي مصابة بأعيرة #نارية في ساقيها، وقد نقلت إلى المستشفى وهي الآن بحالة مستقرة.

وفي التسجيل عبر 911 يسمع صوت الأم على خلفية صوت الرجل وهي #تبكي وتصيح بأنه قتل البنتين.

كان الزوجان يعيشان بشكل منفصل في سانت تشارلز، وفقا لضباط الشرطة، ووفقا لصحيفة "الديلي هيرالد"، فإن الفتاتين التوأم اللتين تكملان عاميهما السابع عشر اليوم، كانتا تعيشان في شقة مع والدهما.

وقد سمع الرجل يصيح في المكالمة: "سأقتل نفسي الآن" وكررها.

وأيضا قال صارخاً في زوجته: "أريدك أن تظلي على قيد الحياة لتعاني مثلما كنت أعاني".

وقد توفيت التوأم برصاصة لكل منهما في الرأس، حيث استخدم والدهما بندقية مرخصة ملكا له.

وقد قام متبرعون خيريون بمساعدة أنجم على التعافي، وجمعوا لها مبلغا من المال يقدر بـ 6500 استرليني لكي تقوم بعملية دفن البنتين ومتطلباتها الأخرى.