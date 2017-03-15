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تركيا تعيد أبقاراً إلى هولندا وسط أزمة دبلوماسية

المصدر: اسطنبول - فرانس برس
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طالت الأزمة بين #هولندا و #تركيا #الأبقار الهولندية، فقد أمر اتحاد اللحوم الحمراء التركي بإعادة شحنة من الماشية الهولندية، مؤكدا أنه لم يعد راغبا في هذه الأبقار.

وصرح #بولنت_تونج رئيس الاتحاد التركي لمصدري اللحوم الحمراء للإعلام أن الشحنة التي تتضمن 40 بقرة من نوع هولشتيان الشهيرة أعيدت إلى هولندا.

وأضاف: "أبقار هولشتيان الهولندية أصبحت شائعة جدا في بلادنا. ولكن هذه الفصيلة من الأبقار بدأت تتسبب في مشاكل خطيرة".

بولنت تونج رئيس الاتحاد التركي لمصدري اللحوم الحمراء بولنت تونج رئيس الاتحاد التركي لمصدري اللحوم الحمراء

وتابع: "في المستقبل لا نريد #منتجات_حيوانية من هولندا. وقمنا بتحميل هذه الدفعة الأولى من أبقار #هولشتاين وسنعيدها".

وقال إن على تركيا أن تبدأ التركيز على تربية الأبقار الخاصة بها، مؤكدا "لدينا فصائل جيدة خاصة بنا".

40 بقرة عادت إلى هولندا

وصرح لاحقا لصحيفة "حرييت" أنه تم تحميل مجموعة الأبقار لإعادتها إلى هولندا من موقع بيغا لمنتجات الألبان في محافظة كاناكيل الغربية.

واندلعت حاليا أزمة هي الأسوأ بين هولندا وتركيا بعد أن منع وزراء أتراك من حضور تجمعات لحشد الدعم للاستفتاء الذي سيجري الشهر المقبل لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلنت الحكومة التركية أنها قد تفرض عقوبات اقتصادية ضد هولندا التي تعتبر شريكا تجاريا ومستثمرا مهما، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل.

كلمات دالّة

#هولندا, #تركيا, #الابقار, #بولنت تونج, #منتجات حيوانية, #هولشتاين, #الأبقار

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