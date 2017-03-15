فيديو.. أهانوها وكسروا أنفها وهاجموا شريكها

رصدت كاميرات المراقبة في #بريطانيا مقطع فيديو لهجوم وحشي ذي طابع #عنصري استهدف امرأة تركها بكسور في #الأنف و #الوجنة.

وبحسب الشرطة البريطانية التي أتاحت نشر الفيديو، الثلاثاء، تعرضت #الضحية، البالغة من العمر 34 عاما، إلى إهانات عنصرية من قبل 3 شباب من أصول آسيوية قبل أن يعتدوا عليها ضربا ويحدثوا بوجهها #كسورا.

وفي مقطع الفيديو، تبدو #المرأة ممسكة بوجهها في ألم بعد لحظات من تعرضها للضرب المبرح عندما كانت في طريقها إلى المنزل ليلا برفقة شريكها.

وبعدها بلحظات، يشتبك المعتدون، وهم 3 رجال يرتدون القمصان وبنطلونات الجينز، وعضلاتهم مفتولة، مع شخص آخر يعتقد أنه شريك الضحية.

وقالت متحدثة باسم شرطة #غرب_ميدلاندز إن السلطات تجري تحقيقا في الحادث الذي وقع يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2016، وتناشد من لديه معلومات عن الواقعة الاتصال بالجهات المختصة.