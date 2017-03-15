هكذا رد المحلل الذي اقتحم طفلاه الهواء و"شغل الناس"!

سجل فيديو المحلل السياسي البريطاني روبرت كيلي الذي اقتحم طفلاه مقابلة مع "بي بي سي" مباشرة على الهواء، أرقاماً قياسية على صعيد المشاهدات، الأسبوع الماضي.

فالمقابلة التي كان يفترض أن تكون سياسية بحتة وجدية تحولت إلى "مشهد عائلي طريف"، زادت طرافته حين اقتحمت الأم الهواء، فإذا بالمقابلة تتحول إلى جلسة عائلية فوضوية!

إلا أن كيلي وعائلته تصدروا من جديد حديث الناس على ما يبدو، فقد تم تداول لقاء أجرته معه القناة البريطانية، بحضور زوجته وطفليه (بنت وولد لا يتجاوز السنة)، على شكل واسع أيضاً.

وفي الفيديو الجديد أجاب كيلي المتخصص في شؤون كوريا الجنوبية، على بعض الأسئلة التي طرحها المشاهدون، لا سيما وأن البعض قال إنه كان يرتدي ملابس النوم "بيجاما" لذلك لم ينهض من مكانه ولم يقم بأي ردة فعل.

وقال ممازحاً إن كل همه كان خشيته ألا تعاود "بي بي سي" الاتصال به، وتنقطع العلاقة بينهما جراء ما حدث.

وأضاف أنه شاهد وعائلته المقطع مراراً وتكراراً، ووجدوه مضحكاً.

وحول الجدل الذي حصل حول هوية الزوجة وإن كانت مجرد مربية أم لا، قال كيلي إن الأمر أزعجهما، في حين دعت زوجته جونغ أ كيم، الناس إلى الاستمتاع بالفيديو وأخذه بطريقته العفوية دون التعليق على تلك المسائل، لتعود وتستطرد قائلة: "أنا زوجته فعلاً". ودعت إلى التركيز على الجانب المضحك من القصة والاستمتاع به.