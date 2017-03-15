فيديو.. شاب يقلد صوت رئيس "الزمالك" يبهر المصريين

شاب مصري من مشجعي #نادي_الزمالك، خلال الشهور الأخيرة اشتهر على مواقع التواصل في #مصر بعد تمكنه من تقمص شخصية رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وطريقته في الكلام، وتقليد صوته، لدرجة أن البعض اعتقد أنه هو بالفعل.

خالد الكردي شاب مصري في العشرينيات من العمر، يتمتع بخفة ظل وروح مرحة، ويرتبط بصداقات مع لاعبي الزمالك ومنتخب مصر ويؤازرهم في المدرجات والملاعب المختلفة سواء خلال التدريبات أو المباريات، ولاحظ الجميع أن نبرة صوته تشبه صوت مرتضى منصور، لذلك كانوا يطلبون منه تقليد رئيس النادي.

خالد أبهر الجميع بإتقانه تقليد مرتضى منصور، ولذلك انتشرت فيديوهاته على مواقع التواصل ولاقت رواجا كبيرا، كما حصدت نسبة مشاهدات عالية لفتت إليه صناع السينما والمخرجين، وانتهت إلى تقديم عروض له للعمل بالسينما.

خالد قال لـ"العربية.نت" إنه يقوم بتقليد الرياضيين، مؤكدا أنه يقلد 30 شخصية رياضية أخرى غير رئيس نادي الزمالك، كما عرض عليه العمل بالسينما خاصة بعد نجاحه في الاختبارات من خلال مكاتب سينمائية خاصة بمخرجين أشادوا به وبقدراته، وتوقعوا له مستقبلا باهرا في العمل السينمائي.

وقال إنه يقوم بكتابة اسكتشات فكاهية ويقوم بتمثيلها وإخراجها، كما يقوم بتقليد شخصيات أخرى غير رياضية، ولديه مواهب متعددة في التمثيل والإخراج وتقديم المونولوج الفكاهي.