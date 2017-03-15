هكذا عاقب حاكم دبي "معذبي القطة" في الفيديو الشهير

بعد الفيديو الصادم الذي أظهر قطة تقدم لكلاب مفترسة لتنهشها حية، والضجة التي أثارها على مواقع التواصل، وتمكن شرطة دبي من توقيف ناشره، أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس #الإمارات رئيس مجلس الوزراء #حاكم_دبي بإخضاع الموقوفين في واقعة "تعذيب #القطة " لخدمة مجتمعية تقضي بتنظيف #حديقة_الحيوان في دبي لمدة أربع ساعات يومياً، طوال ثلاثة أشهر، بحسب ما أوردت وكالة "وام"، وذلك لما اقترفه هؤلاء من جرم يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية ولما تضمنه هذا الفعل الوحشي من قسوة تخالف القيم الدينية التي تحث على الرحمة بالحيوان والرفق به.

وأكدت حكومة دبي أن شرطة الإمارة ألقت القبض على المتورطين في الواقعة، من دون أن تحدد عددهم. لكنها نشرت صورة لثلاثة أشخاص بلباس أزرق وهم يقومون بتنظيف أرض في ما يبدو أنها حديقة الحيوان.

من جهته، أشاد القائد العام لـ #شرطة_دبي ، اللواء عبد الله خليفة المري، بأمر الشيخ محمد بتطبيق الخدمة المجتمعية على المتورطين في الواقعة. وقال إنه: "يعكس مدى حرص الشيخ محمد على صون القيم الرفيعة التي نشأ وتربى عليها أبناء الإمارات والتي تحث على الرحمة والرفق، ونبذ كل أشكال القسوة والعنف حتى وإن كانت ضد حيوان أبكم مع التأكيد على أن السلوك المنحرف أمر مرفوض شكلا وموضوعا ولن يمر دون أن يكون له عواقبه على صاحبه".