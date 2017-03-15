والدة كاره للإسلام ترفض انتخابه رئيساً للوزراء بهولندا

انتخابات اليوم الأربعاء بهولندا، قد تأتي برئيس وزراء جديد، والدته ترفض منحه صوتها، وكذلك شقيقه الأكبر، وهو كاره الإسلام والمسلمين الشهير Geert Wilders الشبيه شكلا وفي مخططاته ونواياه بدونالد ترمب، والمعروف بلقب "موزارت" لأن شعره الأشقر متعرج ويجعله شبيها بالموسيقار الراحل، خصوصا كما ظهر بفيلم Amadeus السينمائي، إلا أن ألحان "موزارت" هولندا المتوقع فوزه بالمنصب الأول، طبقا لأحدث الاستطلاعات، مرعبة بامتياز.

يريد "مغاربة أقل" في هولندا

خيرت فيلدرز، نائب منذ 20 سنة تقريبا ببرلمان هولندا، ومتطرف يرأس حزب "من أجل الحرية" الذي أسسه قبل 10 سنوات، وينوي بعد فوزه إغلاق المساجد في هولندا ومنع تداول المصحف الذي يشبهه بكتاب "كفاحي" لأدولف هتلر، ليحتفظ به المؤمنون في بيوتهم فقط، وهو لا يترك مناسبة إلا ويهاجم فيها المسلمين المعتبرين 5% من سكان هولندا البالغين 17 مليونا، وفق ما طالعت "العربية.نت" بسيرته التي ضموا إليها ما قاله Mark Rutte رئيس الوزراء وخصمه بالانتخابات، حين وصف تصريحاته في مناظرة تلفزيونية معه الأحد الماضي، بمتطرفة ومتشددة "لا يمكن قبولها" بحسب تعبير "روتي" الذي استقال أمس الثلاثاء ليخوض انتخابات اليوم.

ومع توقع فوز فيلدرز البالغ 53 سنة، إلا أن الاستطلاعات لم تشر إلى أي حزب قادر على تحقيق أغلبية حاسمة في البرلمان بالانتخابات الجارية اليوم وسط تنافس قوي بين يمين متطرف بقيادة حزب PVV الذي يتزعمه، وحزب رئيس الوزراء الحاكم، طبقا لما تقوله أيضا إحدى أشهر صحف هولندا، وهي De Telegraaf الواصفة الانتخابات بأنها أول اختبار حقيقي لعام 2017 وما حدث فيه من صعود سياسي لأحزاب شعبوية الطراز بأوروبا، وهو الاتجاه الذي يتزعمه فيلدرز المجاهر بحربه المفتوحة على ما يسميه "أسلمة" هولندا، والمتهجم على من يسميهم "الرعاع المغاربة" إلى درجة أن القضاء الهولندي أدانه في 9 ديسمبر الماضي بالتمييز، لإعلانه بعد انتخابات 2014 البلدية أنه يريد "مغاربة أقل" في هولندا.



حرمان المسلمين من هولندا وغلق المساجد وحصار المصاحف

لكن للمرشح المتزوج من يهودية هولندية، اسمها Kristina Marfai وليس له منها أبناء منذ 1992 للآن، مؤيدون في الداخل والخارج، أهمهم بأوروبا "مارين لوبان" مرشحة اليمين المتطرف بالانتخابات الرئاسية الموعودة في 23 إبريل المقبل بفرنسا، فأمس الثلاثاء عشية الانتخابات التشريعية الهولندية أعلنت مجددا دعمها له، واعتبرته حليفا وصديقا، وقالت لإذاعة "فرنسا الدولية" كما لقناة "فرانس 24" التلفزيونية، إنه "ليس يمينيا متطرفا، بل وطنيا" وفق تعبيرها عمن جاء بأحدث استطلاع للرأي أنه قد يحصل على 20 وربما 24 مقعدا بالبرلمان المكون من 150 نائبا، ويتنافس عليها 28 حزبا.

ومعظم الأحزاب تعهدت بعدم التعاون مع فيلدرز، المرجح عدم مشاركته بأي ائتلاف بعد الانتخابات فيما لو لم يكن منصب رئيس الوزراء من نصيبه، لذلك سيكون على الأقل صوتا مهما للمعارضة، لتنال بذلك وضعا جيدا في العمل السياسي بزعامة من تعهد بمنع وصول المهاجرين المسلمين إلى بلاده وغلق المساجد وحصار المصاحف والخروج كما بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمؤيد الأعمى لإسرائيل التي أمضى فيها مدة من حياته ويعتبرها خط الدفاع الأول عن الغرب ضد الإسلام والمسلمين.

أما أشهر الرافضين انتخابه كمتأبط بالإسلام والمسلمين شرا، فهو شقيقه الأكبر Paul Wilders الذي قال عنه الشهر الماضي إنه "جعل من الإسلام والمسلمين كبش الفداء الأول" وفق تعبيره في مقابلة طالعتها "العربية.نت" مترجمة عن موقع قناة تلفزيونية محلية، وفيها أخبر أن صوته لن يكون لأخيه في الانتخابات "لأنه يمارس لعبة خطرة" كما أخبر أن والدتهما Mamaالمولودة في إندونيسيا، وانتقلت طفلة الى هولندا "ترفض منحه صوتها أيضا" كما قال.

أصل فيلدرز اليهودي

ولفيلدرز أصل يهودي من والدته، "فهي يهودية إندونيسية الأصل" ولدت زمن الاستعمار الهولندي لإندونيسيا في مدينة Sukabumi البعيدة 100 كيلومتر عن العاصمة جاكرتا، على حد ما قرأت "العربية.نت" عنها وعن والدته، مترجما من تحقيق نشرته مجلة De Groene Amsterdammer الهولندية، وفيه أيضا أن جدته من أمه، واسمها Johanna Ording-Meijer إندونيسية الأصل، كانت يهودية أيضا "وأن فيلدرز كذب بحجبه هذه المعلومة من مذكراته التي كتبها في 2008 عن نفسه" وفق التعبير الوارد بتحقيق المجلة عن جدة الابن الأصغر بين 4 أبناء أنجبتهم والدته لأبيه الذي يصعب العثور على صورة ولو واحدة له في الإنترنت، وكأنه بلا وجود.

كما في موقع DutchNews.nl الهولندي الإخباري بالانجليزية، تحقيق في 20 نوفمبر 2015 عنوانه "جدة خيرت فيلدرز كانت لاجئة أيضا"و بدأ بعبارة "أوروبا لم تكن أوروبا من دون لاجئين" تحدث عن "ملايين من البلجيك لجأوا إلى هولندا بالحرب العالمية الأولى" وعدّد شخصيات مهمة وشهيرة لجأت اليها فيما بعد من أوروبا أيضا، كصاحب نظرية النسبية الشهيرة ألبرت آينشتاين، كما سيغموند فرويد من النمسا، وعشرات الآلاف من إسبانيا زمن حربها الأهلية، حتى شمل اللاجئين إليها من "الهند الشرقية الهولندية" أي إندونيسيا حاليا "ومنهم جدة خيرت فيلدرز" التي يتضح من التحقيق أنها من "جزر مالوكو" المعروفة بجزر التوابل.



ولماذا شعره أشقر؟

وعن شعره، يتساءل كثيرون بمواقع وسائل الإعلام الهولندية، عن سبب لونه الأشقر، مختلفا عن شعر والديه وأشقائه الثلاثة، وأحد أهم التحقيقات التي قرأتها "العربية.نت" بهذا الخصوص، واحد نشرته صحيفة De VolksKrant الهولندية، وهو بعنوان Waarom is het haar van Geert Wilders blond? أو"لماذا شعر خيرت فيلدرز أشقر" ؟

يتحدث التحقيق عن حياته السابقة في إسرائيل، وفي الضفة الغربية المحتلة قرب أريحا بشكل خاص، ويقول إن شعره زمن الشباب كان بنيا، وإنه إندونيسي الأصل لجهة الأم، وجده كان برتبة رائد في الجيش الإندونيسي الملكي، ثم ينتهي التحقيق بعدم الإجابة على السؤال الذي جعلته الصحيفة عنوانا، وهو لماذا شعره أشقر. لتترك للقارئ الاستنتاج بأنه ربما يصبغه لتبدو ملامحه أوروبية أكثر وإندونيسية أقل، كأنه يخجل من أصل أمه الإندونيسي، لذلك لا ذكر لاسمها الأول في أي مكان، سوى Mama Wilders فقط. كما لا صورة له معها، ولا مع أبيه أو واحد من أشقائه الثلاثة.