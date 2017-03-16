تخيل كم عدد النواعم في المناصب السياسية الهامة؟

لم يشهد عدد #النساء اللواتي يتولين #وظائف_مهمة في المجال السياسي في العالم تغييرا في 2016، بحسب معطيات جديدة نشرت الأربعاء في #الأمم_المتحدة ووصفتها وكالة الأمم المتحدة للمساواة بين النساء و #الرجال بأنها "مقلقة".

وفي 2016 تولت 17 #امرأة #منصب رئاسة دولة أو حكومة مقابل 19 في 2015. وفازت نساء بنسبة 22,3 بالمئة من المقاعد في انتخابات 2016 بتراجع مقارنة ب 2015 حيث كانت النسبة 25 بالمئة.

وقالت مديرة وكالة الأمم المتحدة "يو ان وومن" فومزيل ملامبو-نغوكا، "إن هذه النتائج تشكل إشارة خطر".

وأضافت في مؤتمر صحافي "أن أصوات النساء مستمرة في التناقص حيث لها قيمة أكثر" واصفة هذه المعطيات والعجز عن تحسين درجة #تمثيل_المرأة في الحياة السياسية بأنه "مثير للقلق".

وشهدت مع ذلك الحصة العامة للنساء المنتخبات في #البرلمانات الوطنية زيادة طفيفة حيث ارتفعت من 22,6 بالمئة في 2015 إلى 23,3 بالمئة في 2016، بحسب أرقام اتحاد البرلمانات و"يو ان وومن" لمناسبة مؤتمر للأمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين نظم لمدة أسبوعين.

وعلق الأمين العام للاتحاد الدولي للبرلمانات مارتن شيونغونغ "أن السلطة تبقى بقوة بين أيدي الرجال" عازيا قلة التقدم بنقص الإرادة السياسية.

وتوجد حكومات نصف أعضائها على الأقل من النساء في خمس دول هي كندا وفرنسا والسويد ونيكاراغوا وبلغاريا.

وأغلب الوزيرات في العالم يتولين وزارات البيئة والطاقة والموارد الطبيعية تليها الشؤون الاجتماعية.

وبعد أن شهد 2016 ارتفاعا كبيرا في عدد الوزيرات، سجل تراجعاً كبيراً في فنلندا والرأس الأخضر.

كما تتراجع مشاركة المرأة في السياسة في أفريقيا لكن جزر المحيط الهادىء شهدت تقدما كبيرا في هذا المجال.