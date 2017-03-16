صور.. أوباما سينام بفندق فرنسي ليلته بـ12.3 ألف يورو

وصل #الرئيس_الأميركي السابق باراك أوباما، الخميس، إلى بولينيزيا الفرنسية، حيث يمكن أن يمضي شهراً، كما ذكرت قناة التلفزيون المحلية.

ووصل أوباما الذي لا ترافقه عائلته، إلى تاهيتي أولاً، قبل أن يتوجه بعد دقائق إلى جزر تيتياورا المرجانية.

وسيقيم أوباما في #براندو الفندق الفخم في هذه المنطقة التي جذبت إليها من قبل النجم الأميركي مارلون براندو.

ويعرض فندق "ذي براندو" فيلات بأسعار تتراوح بين ألفي و12 ألفاً و300 يورو لليلة الواحدة لمن يرغب في الإقامة ثلاث ليال على الأقل.

وسيزور #أوباما جزراً أخرى في الأرخبيل الذي يتألف من 118 جزيرة. ولم يعلن عن أي لقاء #سياسي خلال هذه الزيارة.