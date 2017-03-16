نامت في الطائرة واستفاقت على صوت انفجار سماعات الهاتف

انفجرت بطارية سماعات رأس وأصابت راكبة بحروق أثناء استعمالها خلال رحلة جوية لطائرة #أسترالية من بكين إلى ملبورن.

الحادثة التي وقعت للراكبة الأسترالية أثناء استماعها للموسيقى بعد ساعتين من انطلاق #الطائرة، دفعت مكتب سلامة النقل الأسترالي إلى التحذير من استعمال الأجهزة التي تعمل ببطاريات داخل الطائرات، فقد استسلمت الراكبة للنوم، لكنها أفاقت على صوت انفجار السماعات.

وهرعت مضيفات الطيران بالماء وبطانية لإخماد الحريق الذي أدى لإصابة الراكبة، فيما أصيب أحد الركاب بالاختناق وظل يسعل طوال #الرحلة.

وأدى الحادث الجديد إلى عودة المخاوف بشأن استعمال الأجهزة التي تعمل ببطاريات #الليثيوم خلال الرحلات الجوية، مع زيادة عدد حوادث احتراق تلك الأجهزة خلال السنوات الماضية.