ولادة توأم سيامي بفلسطين.. والأطباء ينصحون بالسعودية

أنجبت أم فلسطينية في #الخليل بالضفة الغربية، الخميس، طفلتين ملتصقتين الواحدة بالأخرى على مستوى البطن، كما أعلن والدهما لوكالة فرانس برس، مشيراً إلى أن العائلة تحاول جمع المال اللازم لإجراء عملية جراحية تتيح فصل التوأمين السياميين.

وقال أنور زيدات إن "زوجتي وطفلتي في المستشفى، والأطباء أكدوا لي أنهن بصحة جيدة".

وأضاف الأب المتحدر من بلدة بني نعيم الواقعة شرق #الخليل أن "العملية التي تتيح فصلهما يستحيل إجراؤها في فلسطين، ولكن الأطباء قالوا لنا إنه يمكن إجراؤها في السعودية".

وبحسب الأطباء، فإن الشقيقتين أسيل وهديل ملتصقتان على مستوى البطن وتتشاركان #القلب نفسه وجهاز الدورة الدموية نفسه، وقد وضعتا في حاضنة اصطناعية فور ولادتهما.

وأكد زيدات الذي أصبح أباً لعشرة أطفال مع ولادة التوأمين أن العملية الجراحية والرحلة إلى #السعودية من طريق الأردن، المعبر الضروري لفلسطينيي الأراضي المحتلة، تكلفان "أموالاً طائلة". وأضاف "لا نعلم من يمكنه أن يساعدنا، ربما يكونون أفرادا لأن أي جمعية لم تتصل بنا حتى الآن".

وفي نهاية 2016 ولدت شقيقتان سياميتان في قطاع #غزة ولكنهما فارقتا الحياة بسبب عدم إمكان إجراء عملية جراحية لفصلهما في القطاع المحاصر منذ 10 سنوات.