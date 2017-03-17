بالفيديو.. قطار يثير عاصفة ثلجية ويروع الركاب

تخيل أنك تقف على #المحطة في انتظار القطار و #الثلج يتساقط بكثافة. وفي لحظة يأتي #القطار بسرعته ويغرق #الركاب بموجة هائلة من #الثلوج في مشهد مخيف ومثير.

المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة خلال اليومين الماضيين، التقطه نيك كولفين من محطة #قطارات_أميركية كانت مغطاة بطبقات كثيفة من الثلوج.

وعندما وصل القطار، تولد هذا المشهد المخيف على وقع موجة هائلة من الثلوج ضربت المنتظرين على #الرصيف القريب على نحو مفاجئ.

وكتب كولفين عن المقطع الذي التقطه أن القطار دخل المحطة بسرعة أكبر من المعتاد والمتوقع في مثل هذه الحالات.

والتقط آخرون ذات المقطع الاستثنائي من زوايا مختلفة ونشروه على الإنترنت.

وضربت #العاصفة_الشتوية "ستيلا" المناطق الشمالية الشرقية من #الولايات_المتحدة بقوة خلال الأسبوع الحالي.

والقطار الذي ظهر في المقطع يتبع شركة "أمتاراك"، وهي شركة #سكك_حديدية للركاب تخدم خطوطا على المسافات المتوسطة والطويلة بين المدن في #الولايات_المتحدة_الأميركية.