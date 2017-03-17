سيلينا غوميز تعترف.. هكذا دمرني "إنستغرام"

أكدت نجمة موسيقى البوب #سيلينا_غوميز أنها كانت مدمنة على تطبيق "إنستغرام" لدرجة استنزفتها وأفقدتها الثقة في نفسها.

وألغت المغنية جولة غنائية كانت ستأخذها إلى عدة دول العام الماضي ولجأت للعلاج النفسي بعد أن عانت من #الاكتئاب والقلق، موضحة أن ثقتها بنفسها "أصيبت برصاصة".

وأضافت غوميز (24 عاما)، ولديها أكثر من 113 مليون متابع على "إنستغرام"، وهي الأولى عالميا على #التطبيق المصور، في مقابلة نشرت الخميس، أن الهوس بوسائل #التواصل_الاجتماعي أصابها بالرعب وأنها حذفت #التطبيق_المصور من هاتفها #المحمول.

وكشفت غوميز في المقابلة، التي ستتصدر غلاف عدد مجلة (فوج) لشهر إبريل/نيسان، أنها فقدت صوابها بمجرد أن أصبحت الشخصية صاحبة أكبر عدد من المتابعين على إنستغرام. وأضافت: "أصبح يستنزفني. كنت أستيقظ وأنام عليه. أدمنته".

وتصدرت النجمة، عناوين الأخبار في #أغسطس/ آب الماضي عندما ألغت فجأة جولتها العالمية التي حملت اسم "ريفايفل"، قائلة إنها بحاجة لإجازة للعلاج من نوبات الهلع والاكتئاب.

واعترفت في المقابلة أنها انضمت لبرنامج علاجي مدته 3 أشهر. وقالت: "أصيبت ثقتي بنفسي برصاصة. وكنت مكتئبة وبدأت أعاني نوبات هلع قبل الصعود إلى المسرح أو بعد مغادرته مباشرة".

ونشرت النجمة غلاف المجلة على حسابها في "إنستغرام"، الخميس، مؤكدة أنها تشعر بالإثارة لظهورها للمرة الأولى هناك.