فيديو صادم.. كلاب شرسة مدربة تفترس نمراً بوحشية

أظهر مقطع فيديو صادم، انتشر على #مواقع_التواصل الاجتماعي، عملية قتل وحشية لصغير نمر من قبل بعض الرجال في #ناميبيا ، أثارت غضب الجمعيات الحقوقية للرفق بالحيوان.

فقد أطلق الرجال #الكلاب_الجائعة على النمر الفريسة لتنهشه، بينما يصدر أصواتاً وكأنه يستغيث، قبل أن ينهي أحدهم حياة #النمر بضربة بالفأس على رأسه، وسط ضحكات المحيطين.

وبحسب تقرير مصور، مرفق بالفيديو، نُشر على موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن #صيد_النمور باستخدام #الكلاب غير قانوني في ناميبيا، إلا أن هناك بندا من #القانون يسمح لصاحب الأرض بقتل #الحيوانات التي قد تهدد حظائره التي تحوي حيوانات أليفة أو العاملين لديه أو حقوله.

وبحسب المنظمات الحقوقية، فإن ذلك البند يترك الباب مفتوحاً لحدوث الكثير من #الانتهاكات في هذا الشأن.

ونقلت الصحيفة عن ماشا كالينيا، أحد #النشطاء_الحقوقيين في مجال الرفق بالحيوان، قولها إن الفيديو أظهر أن الرجال المحيطين بالنمر كانوا يحملون البنادق، فلماذا لم يستخدموها وأصروا على إطلاق الكلاب عليه؟ ثم لماذا استخدم أحدهم الفأس لقتله؟

وذكرت كالينيا أنه من المرجح أن النمر ربما هاجم الحظيرة الملحقة بالأرض أو ما شابه، ما أدى إلى اللجوء لتلك الطريقة لقتله من قبل العاملين في المزرعة.

يذكر أن عدد النمور في الصحراء الإفريقية، التي تشمل ناميبيا، قد انخفض بنسبة 30% خلال الـ20 عاماً الماضية.