قصة "رؤيا" جماعية غريبة تخرج متوفى من قبره بعد 73 يوماً

شهدت قرية بجنوب #مصر واقعة #غريبة وطريفة حيث خرج مئات #الأهالي من منازلهم إلى المقبرة المجاورة لها ليقوموا بنبش #قبر ميت وإخراج جثته بعد مرور 73 يوماً على وفاته وإعادة دفنه في منزله بسبب "رؤيا".

ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن أهالي قرية بمحافظة #بني_سويف أن قصة انتشرت في القرية عن مشاهدة أصدقاء المتوفى #رؤيا_جماعية بوجود هذا الشخص في #حدائق واسعة وكأنها في الجنة حسب قولهم.

وقام أهالي القرية بتشييع جثمان المتوفى مرة أخرى على دقات #الطبول والمزمار البلدي من #المقبرة إلى منزل تابع لأسرة #الميت، وأعادوا دفنه في المنزل ووضعوا صورة كبيرة على المقبرة الجديدة.