ولما اكتشفوا الماسة الضخمة.. أسرعوا بها لرئيس البلاد

عثر قس يعمل في #منجم_ماس في سيراليون على #ماسة عملاقة تزن 706 قراريط، وربما تحتل موقعاً بين أكبر 10-15 ماسة من نوعها على مستوى العالم، ثمنها حوالي 50 مليون دولار.

وعندما أسرعوا بالماسة النادرة إلى مكتب رئيس #سيراليون، الدكتور إيرنست باي كوروما، مساء الخميس، وجه الشكر إلى المسؤولين عن اكتشاف الماسة، وأثنى على عدم تهريبها إلى خارج البلاد، وهو سلوك شائع في مناجم الماس الإفريقية.

واكتشف القس إيمناول مومهو الماسة في منطقة كونو شرق البلاد، ومن المقرر أن تباع في #مزاد_علني شفاف يقام لاحقاً داخل البلاد، بحسب بيان حكومي.

وقال خبير الماس بول زمنيسكي إنه من المستحيل تقدير القيمة الحقيقية للماسة النادرة في هذه المرحلة لأنها ستخضع للمزيد من عمليات الصقل، نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح أن العثور على ماسة بهذا الحجم الضخم والجودة المرتفعة في منجم صغير أمر غير شائع، مشيراً إلى أنها ستباع في النهاية وتغادر البلاد.

ومنجم أرتيسينال الذي شهد العثور على الماسة يكشف عادة عن قطع من الماس أصغر حجماً وأقل جودة.

وتلعب مناجم الماس في سيراليون دوراً مثيراً للجدل، واستخدمت عوائدها خلال تسعينيات القرن الماضي في #تمويل_حروب بإفريقيا.