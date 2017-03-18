اعتقال أصحاب مخابز في فنزويلا.. لصنعهم معجنات وكعكاً

اعتقلت فنزويلا الأسبوع الماضي أربعة من أصحاب #المخابز لصنعهم كعكا و #معجنات في الوقت الذي تهدد فيه حكومة الرئيس #نيكولاس_مادورو بالاستيلاء على المخابز في كراكاس في إطار #حرب_الخبز الجديدة.

وأرسل #مادرو مفتشين وجنودا إلى أكثر من 700 #مخبز في شتى أنحاء #كاراكاس الأسبوع الماضي لفرض تطبيق قانون يقضى بضرورة تخصيص 90% من #القمح للخبز بدلا من المعجنات و #الكعك الأغلى ثمنا.

وكانت تلك أحدث خطوة من جانب الحكومة لمكافحة النقص والطوابير الطويلة على #المنتجات_الأساسية بسبب #الأزمة_الاقتصادية في #فنزويلا المستمرة منذ 3 سنوات.

ويقول الحزب الاشتراكي الحاكم إن رجال الأعمال المؤيدين للمعارضة يدمرون #اقتصاد_فنزويلا من خلال #تخزين_السلع و #رفع_الأسعار. من جهتهم، يقول منتقدون إن #الحكومة_الفنزويلية مسؤولة عن ذلك لمواصلتها سياساتها الفاشلة بالسيطرة على #الأسعار والعملة.