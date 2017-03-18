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اعتقال أصحاب مخابز في فنزويلا.. لصنعهم معجنات وكعكاً

المصدر: كراكاس - رويترز
عاملة تنتظر الزبائن في مخبز بكاراكس أمس الجمعة
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اعتقلت فنزويلا الأسبوع الماضي أربعة من أصحاب #المخابز لصنعهم كعكا و #معجنات في الوقت الذي تهدد فيه حكومة الرئيس #نيكولاس_مادورو بالاستيلاء على المخابز في كراكاس في إطار #حرب_الخبز الجديدة.

عاملتان توضبان الخبز في أحد مخابز كاراكس أمس الجمعة عاملتان توضبان الخبز في أحد مخابز كاراكس أمس الجمعة

وأرسل #مادرو مفتشين وجنودا إلى أكثر من 700 #مخبز في شتى أنحاء #كاراكاس الأسبوع الماضي لفرض تطبيق قانون يقضى بضرورة تخصيص 90% من #القمح للخبز بدلا من المعجنات و #الكعك الأغلى ثمنا.

وكانت تلك أحدث خطوة من جانب الحكومة لمكافحة النقص والطوابير الطويلة على #المنتجات_الأساسية بسبب #الأزمة_الاقتصادية في #فنزويلا المستمرة منذ 3 سنوات.

عمال مناصرون للحكومة يعملون أمس الجمعة في مخبز صادرته الدولة مؤخراً عمال مناصرون للحكومة يعملون أمس الجمعة في مخبز صادرته الدولة مؤخراً
رجال أمن يحرسون مخبزاً بينما ينتظر الزبائن لشراء الخبز أمس الجمعة رجال أمن يحرسون مخبزاً بينما ينتظر الزبائن لشراء الخبز أمس الجمعة

ويقول الحزب الاشتراكي الحاكم إن رجال الأعمال المؤيدين للمعارضة يدمرون #اقتصاد_فنزويلا من خلال #تخزين_السلع و #رفع_الأسعار. من جهتهم، يقول منتقدون إن #الحكومة_الفنزويلية مسؤولة عن ذلك لمواصلتها سياساتها الفاشلة بالسيطرة على #الأسعار والعملة.

عاملة تبيع الخبز في مخبز بكاراكس أمس الجمعة عاملة تبيع الخبز في مخبز بكاراكس أمس الجمعة
امرأة تنتظر لشراء الخبز من مخبز في فنزويلا أمس الجمعة امرأة تنتظر لشراء الخبز من مخبز في فنزويلا أمس الجمعة
زبائن يشترون الخبز في مخبز بكاراكس في سبتمبر الماضي زبائن يشترون الخبز في مخبز بكاراكس في سبتمبر الماضي
من مخبز في فنزويلا في سبتمبر 2016 من مخبز في فنزويلا في سبتمبر 2016

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