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فيديو.. وجدوا بقايا طفلهم في جوف التمساح

المصدر: دبي - العربية.نت
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أظهر مقطع #فيديو مؤلم العثور على بقايا طفل يبلغ من العمر حوالي 8 سنوات داخل تمساح عملاق شق قرويون بطنه في #زيمبابوي.

وسجل شاهد عيان اللحظة المؤلمة بكاميرا هاتفه #الجوال، وانتشر المقطع، الجمعة، على شبكة الإنترنت.

وحدثت الواقعة في إقليم ماشونالاند بوسط البلاد، وتحديدا في #قرية_موشامبي، حيث قضى صبي صغير بين فكي تمساح، ولم يستطع الأهالي العثور على الأخير.

ولكن الأمطار الكثيفة التي ضربت زيمبابوي مؤخرا دفعت التماسيح للظهور في أماكن غير معتادة.

وانتابت الشكوك الأهالي أن هذا التمساح هو الذي التهم الطفل في وقت سابق، فأطلقوا عليه النار، ثم شقوا بطنه ليجدوا بقايا الصبي.

ودفن الأهالي بقايا #الطفل في #جنازة بعد يومين من استخراجها من بطن #التمساح.

الأهالي أطلقوا النار على التمساح ووجدوا صبيهم بداخله الأهالي أطلقوا النار على التمساح ووجدوا صبيهم بداخله
أهالي القرية يتابعون استخراج بقايا الطفل من جوف التمساح أهالي القرية يتابعون استخراج بقايا الطفل من جوف التمساح

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