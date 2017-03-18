في هذه المنطقة.. 6 مواليد كل ساعة!

أظهرت إحصائية صدرت عن الإدارة العامة للأحوال المدنية في "وزارة الداخلية التابعة" لحركة حماس في #غزة أن قطاع غزة شهد خلال شهر شباط/فبراير الماضي 4140 مولوداً جديداً، بمعدل 147 مولوداً يومياً (ستة كل ساعة تقريباً).

وأوضحت الإحصائية، التي نقلتها وكالة (معا) الفلسطينية، أن ستة مواليد يولدون في #قطاع_غزة كل ساعة، في المقابل سجلت مكاتب الأحوال المدنية 393 حالة تبليغ عن وفاة خلال الشهر ذاته بواقع 14 حالة وفاة يومياً.

وبينت أن 51% من مواليد شباط/فبراير ذكور، بواقع 2110 مواليد جدد، مقابل 49% إناث بواقع 2030 مولوداً جديداً.

وتحاصر #إسرائيل قطاع غزة، ما جعله "سجناً كبيراً" كما يصفه الفلسطينيون الذين يعيشون فيه أوضاعاً اقتصادية صعبة، واجتماعية كذلك. إلا أن الحروب في القطاع الذي تسيطر عليه حركة #حماس أودت بحياة الكثير من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، حيث قصفت في الحرب الأخيرة بنايات سكنية كاملة.