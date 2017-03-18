مصرية ذُبحت ثم طعنت وقطعت قبل زفافها بأيام

تقى ناجي عروس مصرية في السنة الثالثة بكلية #الآداب، جامعة بنها، تقيم بقرية كفر الجزار التابعة لمدينة بنها محافظة #القليوبية شمال مصر.

كانت الفتاة تستعد لحفل زفافها الخميس القادم، لكن أسرتها وأقاربها كانوا، السبت، يقومون بنقل #أثاث عرسها لشقة عريسها، وفور عودتهم للمنزل عثروا عليها مذبوحة غارقة في دمائها وبها ما لا يقل عن 19 طعنة متفرقة، كما عثر على أشلاء من جسدها بجوار الجثة وآثار خنق وكدمات.

وتبحث أجهزة الأمن #المصرية عن خيوط تقودها للقاتل الذي ارتكب جريمته بدافع #الاغتصاب، خاصة أن الشقة سليمة ولم تتم سرقة شيء منها، فضلاً عن مقاومة القتيلة للجاني ووجود آثار مقاومة ودماء أسفل الجثة، ولهذا قامت أجهزة البحث في مراجعة كافة المترددين على المنزل وسماع شهادات الشهود لمعرفة آخر من زار منزل الفتاة.

الجيران وأصدقاؤها أكدوا أن تقى كانت محبوبة من الجميع وتتمتع بأخلاق حسنة، ولم تكن لها عداوات مع أحد، بل كانت تعامل الجميع بكل حب وتقدير.

بدورها، أكدت أجهزة #الأمن بالقليوبية أنه تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف ملابسات الجريمة الغامضة التي هزت مشاعر مواطني القليوبية وجعلتهم يتوعدون القاتل بالفتك به فور معرفتهم له.