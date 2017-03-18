بالصور.. شاهد الظهور الأول لعمرو أديب بعد جراحة القلب

أقام الإعلامي المصري #عماد_أديب مأدبة عشاء بمناسبة خروج شقيقه الأصغر الإعلامي #عمرو_أديب من المستشفى إثر إجرائه لعمليتي تركيب دعامة بالقلب.

ودعا أديب عددا كبيرا من #الإعلاميين المصريين من زملائه وزملاء عمرو لهذه المناسبة التي عبر فيها عن سعادته بشفاء شقيقه بعد تركيب دعامتين بالقلب ومطمئنا الجميع على صحته.

ومن المتوقع أن يعود عمرو أديب لتقديم برنامجه كل يوم جمعة على فضائية أون تي في المصرية السبت القادم عقب إتمام مرحلة النقاهة.

وكان أديب قد تعرض لـ #وعكة_صحية طارئة الجمعة قبل الماضية دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة لإجراء جراحة في القلب.

فيما قالت الإعلامية لميس الحديدي زوجة عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصل هاتفياً بزوجها، وطالبه بالحفاظ على صحته حتى يتسنى له إكمال دوره الإعلامي.

وأكدت الحديدي، أن أديب بصحة جيدة، ولكنه تعرض لإجهاد شديد من كثرة العمل والإرهاق فضلاً عن التدخين الشديد، موضحة أنه عقب ذهابه إلى المستشفى طلب الأطباء منه إجراء دعامتين في القلب.

ونفت الحديدي ما تردد عن أن زوجها سقط على الأرض في المنزل، وقالت إنه ذهب إلى المستشفى يقود سيارته بنفسه لإجراء فحوصات عادية وطبيعية، لكن الأطباء نصحوه بتركيب الدعامتين فوراً حفاظاً على قلبه.