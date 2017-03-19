أغرب قضية.. رسالة "تويتر" أصابت صحافيا بشلل مؤقت

أوقفت السلطات الأميركية رجلا يشتبه في تسببه بأزمة صرع لصحافي عبر رسالة على "تويتر" مرفقة بومضات جهاز تصوير متقطع (ستروبوسكوب) لمعاقبته على انتقاداته في حق الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي 15 كانون الأول/ديسمبر، كان #الصحافي في " #نيوزويك "، كورت ايكنوالد، في منزله في دالاس (جنوب) عندما فتح رسالة تلقاها على حسابه عبر "تويتر" من جانب مستخدم للإنترنت يلقب نفسه بـ"جو غولدشتاين".

وبحسب تصريحات لستيفن ليبرمان محامي ايكنوالد أوردتها صحيفة " #نيويورك_تايمز"، فإن "هذه المرة الأولى التي يتم فيها توجيه رسالة عبر موقع للتواصل الاجتماعي بهدف إلحاق أذى جسدي للمرسل إليه من دون أن يقتصر الأمر على الأذى المعنوي".

وكتب مستخدم الإنترنت في الرسالة: "انت تستحق التعرض لأزمة (صرع) على رسائلك"، على خلفية ومضات من جهاز #ستروبوسكوب. وهذا الوميض الضوئي معروف بتسببه بنوبات صرع وهو ما حصل لدى ايكنوالد.

وكان ايكنوالد تطرق مرارا بشكل علني إلى أزمات الصرع التي تصيبه.

ولفت المحامي، بحسب "نيويورك تايمز"، إلى أن تبعات أزمة #الصرع نجم عنها #شلل لدى الصحافي على مدى أيام عدة خصوصا لناحية القدرة على الكلام أو استخدام اليد اليسرى.

وأظهر التحقيق أن #المعتدي كان يتطرق إلى الانتقادات التي وجهها ايكنوالد في حق ترمب وفق وسائل إعلام أميركية.

وأشارت وزارة العدل إلى أنها أوقفت مشتبها به يدعى جون ريفيلو يتضمن جهاز الكمبيوتر الخاص به إشارات إلى هذه التغريدة إضافة إلى عمليات بحث عبر الإنترنت في شأن أزمات الصرع.