فيديو جنسي فاضح سرب لقاض لبناني.. يطيح بمستقبله

للمرة الثانية خلال أيام قليلة، تنشغل مواقع التواصل في #لبنان الغارق حالياً بأزمة إقرار قانون الانتخابات، وبلائحة جديدة من الضرائب بهدف تمويل "إضافات على سلسلة الرتب والرواتب"، بـ #فيديو_فاضح ، إلا أن بطله هذه المرة، ليس فناناً، أو عارضة أزياء كميريام #كلينك، وإنما قاض لبناني.

فقد غزا الفيديو الجنسي، تطبيق التراسل "واتساب"، وتناقله العديد من اللبنانيين، ما دفع القضاء إلى قول كلمته.

إذ أكدت أمانة السر في مجلس القضاء الأعلى اللبناني، في بيان لها الجمعة " أنه يجري التداول عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخبر مفاده أن ثمة تسجيلاً يظهر فيه قاض في وضع شائن."

وأضاف البيان: "يهم المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى التوضيح أنه بغض النظر عن مدى صحة مضمون ذلك التسجيل، فإن الشخص المعني بذلك الخبر لم يعد قاضياً".

ويظهر الفيديو القاضي في وضع مريب وشاذ مع شخص آخر يرجح أنه مصور الفيديو، داخل سيارته على إحدى الطرقات اللبنانية.