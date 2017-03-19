لاعب كرة قدم يشكر زوجته وعشيقته على التلفزيون

بدا لاعب كرة القدم #الغاني المقيم في #جنوب_إفريقيا محمد أنس متحمساً للغاية بعد تسجيله هدفين في مباراة مهمة لدرجة أنه توجه بالشكر لزوجته وعشيقته أيضا.

وحاز المهاجم أنس لقب "أفضل لاعب في المباراة" خلال مواجهة كروية بين فريقه "فري ستايت ستارز" ومنافسه "اجاكس كايب تاون" بفضل الهدفين اللذين سجلهما، إضافة إلى نيله تمثالا صغيرا وجائزة نقدية.

غير أن موقفا لافتا حصل خلال #مقابلة أدلى بها بعد تتويجه بلقب "أفضل لاعب في المباراة" تمثل في #زلة_لسان للاعب شغلت مستخدمي وسائل #التواصل_الاجتماعي في جنوب إفريقيا.

وقال أنس خلال المقابلة: "أتوجه بالشكر للمعجبين، ولزوجتي وعشيقتي".

لكن بعدما تنبه لزلة اللسان هذه، استدرك قائلا: "أنا آسف يا #زوجتي. أحبك كثيرا من كل قلبي".

وأثار هذا الموقف ردود فعل ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ كتب أحد مستخدمي " #تويتر ": "هدفان وامرأتان. محمد أنس"، فيما قال آخر: "محمد أنس سجل هدفين إضافة إلى هدف ثالث في نفسه".