عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

محمد بن راشد يعلن إطلاق مجلس عالمي للسعادة

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أطلق الشيخ #محمد_بن_راشد نائب رئيس #الإمارات رئيس مجلس الوزراء #حاكم_دبي، الأحد، #المجلس_العالمي_للسعادة برئاسة جيفري ساكس أستاذ التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا وبعضوية 12 عضوا من مختلف التخصصات.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" "يندرج تحت المجلس 6 مجالس فرعية في الصحة والتعليم وبيئة العمل والسعادة الشخصية والمدن السعيدة ومعايير السعادة في المجتمعات".

وتابع :"نهدف من تشكيل المجلس العالمي للسعادة دعم جهود دولية جديدة لاعتماد معيار السعادة كمعيار أساسي لنجاح التنمية في دول العالم كما هو في الإمارات".

كلمات دالّة

#محمد بن راشد, #الإمارات, #حاكم دبي, #المجلس العالمي للسعادة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر