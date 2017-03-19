محمد بن راشد يعلن إطلاق مجلس عالمي للسعادة

أطلق الشيخ #محمد_بن_راشد نائب رئيس #الإمارات رئيس مجلس الوزراء #حاكم_دبي، الأحد، #المجلس_العالمي_للسعادة برئاسة جيفري ساكس أستاذ التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا وبعضوية 12 عضوا من مختلف التخصصات.

أطلقنا اليوم المجلس العالمي للسعادة .. برئاسة جيفري ساكس أستاذ التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا وبعضوية 12 عضوا من مختلف التخصصات — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ١٩ مارس، ٢٠١٧

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" "يندرج تحت المجلس 6 مجالس فرعية في الصحة والتعليم وبيئة العمل والسعادة الشخصية والمدن السعيدة ومعايير السعادة في المجتمعات".

يندرج تحت المجلس 6 مجالس فرعية في الصحة والتعليم وبيئة العمل والسعادة الشخصية والمدن السعيدة ومعايير السعادة في المجتمعات — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ١٩ مارس، ٢٠١٧

وتابع :"نهدف من تشكيل المجلس العالمي للسعادة دعم جهود دولية جديدة لاعتماد معيار السعادة كمعيار أساسي لنجاح التنمية في دول العالم كما هو في الإمارات".