أخطاء فادحة نرتكبها جميعاً عند "غسل الملابس"!

يبدو أن عدداً من الأخطاء الشائعة يشكل نقطة التقاء بين العديد من النساء والرجال على حد سواء حول العالم، في مسألة غسل الثياب.

وعلى الرغم من أن المهمة تبدو سهلة بالنسبة لمعظم الناس، إلا أنها لا تخلو من المطبات التي لا ينتبه إليها الكثيرون. ويبدو أن تلك الهفوات الصغيرة تؤدي في نهاية المطاف وعند تكرارها إلى تلف الملابس، بحسب ما أورد موقع "أم أس أن".

وفي ما يلي أبرز تلك الأخطاء:

- غسل الملابس دون وضعها على المقلوب

من الأمور الخاطئة لا سيما أن مشكلة توبر الملابس على أنواعها إجمالاً يمكن تفاديها بكل بساطة من خلال غسل القطع بعد وضعها على المقلوب.

- استعمال مطري الأقمشة على المناشف

غالباً ما نخلط المناشف مع ملابس أخرى من القطنيات ونضيف إليها مطري الغسيل، إلا أنه تبين أن تلك الخطوة ليست بالسديدة، إذ يجب أن تغسل المناشف وحدها دون إضافة أي مطرٍّ، لأن الأخير سيحدّ من قدرة المنشفة على الامتصاص، فيتسبب بتلفها بسرعة أكبر.- وضع أقمشة.

-البولييستر على حرارة مرتفعة

يجب عدم غسل أقمشة البولييستر على درجة حرارة عالية، لأن ذلك يؤدي إلى تجعد القماش بشكل شبه دائم ويحدث أضراراً في تماسكه.

-عدم تنظيف الغسالة كل 3 أشهر

يعتبر تنظيف الغسالة أمراً غالباً ما ننساه ولا نعيره أي انتباه، معتقدين أن مجرد تشغيل الغسالة فهذا يعني أنها غُسلت، علماً بأن رطوبة الغسالة وتعرضها الدائم لمختلف الأوساخ يجعل منها مكاناً مثالياً لتكاثر الجراثيم. لذلك، يجب الحرص على تنظيفها كل 3 أشهر، من خلال تشغيلها وهي فارغة مع إضافة عنصر مضاد للتكلس إلى جانب مسحوق الغسيل.

-غسل بعض الملابس التي تتضمن "الحديد" أو أي نوع من المعادن بشكل عادي يجب عدم غسل تلك الملابس بشكل عادي بل يجب وضع الغسالة لا سيما الحديثة على نظام "الغسيل اليدوي" handwash.