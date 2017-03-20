العاصفة "مدار" تضرب السعودية.. وتقترب من الإمارات

تسببت #العاصفة الرميلة " #مدار" في تعليق الدراسة بالسعودية في كل من المنطقة الشرقية والمدينة المنورة والقصيم. فيما وجهت كل من #قطر و #الكويت و #الإمارات تحذيرات من اقتراب العاصفة مع احتمال مصاحبتها لانخفاض في درجات الحرارة و #أمطار قد تكون غزيرة، حسب الأرصاد الجوية.

تعليق الدراسة هو أكثر ما شغل الأسر السعودية تزامنا مع حلول عاصفة "مدار" الرملية، وهو ما حدث في أغلب المناطق، مثل المدينة المنورة والشرقية والقصيم ما عدا العاصمة الرياض، ما دفع الكثيرين إلى توثيق حجم الضرر المترتب والسخرية من العاصفة بطريقتهم الخاصة.

وانتقلت التخوفات إلى الدول المجاورة مثل قطر والإمارات والكويت، والتي قامت بتوجيه #إنذارات استباقية لاقتراب العاصفة من أراضيها والمصحوبة بطبيعة الحال بالأمطار الغزيرة على مدار اليومين القادمين.

وتأثرت حركة #الملاحة_الجوية والبحرية أيضا بهذه العاصفة، فبات الغبار جليا من السماء حاجبا للرؤية عند الإقلاع والهبوط، أما بحرا فتمثل بارتفاع حركة #الأمواج التي باتت هائجة في الكثير من السواحل.