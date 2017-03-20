بالفيديو.. أستاذ عراقي يؤكد "2+2=5" والنتيجة ولا أروع!

في فيديو ولا أروع ببساطته، وعفويته، دخل معلم #عراقي إلى الصف الخامس في المدرسة التي يديرها بمدينة الحلة في محافظة #بابل في #العراق ، بحسب ما نقلت بعض القنوات العراقية قبل يومين، ليعطي تلاميذه درس رياضيات، تحول إلى درس في الحياة.

دخل المعلم الذي أفيد بأنه يدعى حميد، غرفة الصف الخامس، وكتب على السبورة "2+2=5" ، ثم بكل هدوء طلب من التلاميذ أن يرددوا ما كتب، ففعلوا رغم استهجانهم الأمر.

إلى أن وقف أحدهم وراح يحاججه، قائلاً إن النتيجة غير صحيحة، فما كان من المعلم إلا أن قال له "أوتعتقد أنني على خطأ؟"، لكن الولد الذكي أكد بكل احترام للمعلم أنه "الأفهم والأعلم، لكنه مخطئ في هذه".

وهكذا تشجع البقية، وراحوا يحاججون الأستاذ.

وفي النهاية، أكد المعلم "الحكيم" للطلاب أن عليهم دوماً، طرح الأسئلة وعدم أخذ الأمور كمسلمات فقط لأنها صادرة عن شخص أكبر منهم، أو صاحب سلطة.

بمعنى آخر أراد المعلم ببساطة القول لكل واحد من صغاره: "شغل عقلك، ولا تؤجره"!