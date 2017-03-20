دبي.. هذه أغلى ساعة قديمة في الشرق الأوسط

أعلنت دار " #كريستيز"، الاثنين، أنها حققت في #دبي أعلى مبيعات ساعات في تاريخ مزاداتها في المنطقة، ومن بينها ساعة "باتيك فيليب" بيعت بنصف مليون دولار لتصبح "أغلى ساعة" قديمة الطراز تباع في الشرق الأوسط.

وقالت الدار في بيان إن " #مزاد الساعات الهامة" الذي عقدته مساء الأحد حصد ما مجموعه 5 ملايين و358 ألفا و313 دولارا، محققا بذلك "أعلى مبيعات في تاريخ #مزادات #كريستيز للساعات في المنطقة".

وأضافت أن المزاد السنوي الذي ينظم للمرة الثانية عشرة على التوالي "شهد بيع أغلى ساعة يتم بيعها في مزاد في الشرق الأوسط"، وهي ساعة "باتيك فيليب" السويسرية صنعت سنة 1981 وبيعت مقابل نحو 500 الف دولار.

وفي مزاد الأعمال الفنية الشرق أوسطية الحديثة والمعاصرة الذي نظم مساء السبت، حققت الدار مبيعات بلغت قيمتها 8 ملايين و97 ألفا و375 دولارا.

وشهد المزاد "18 رقما قياسيا" لفنانين تشكيليين من الشرق الأوسط منهم الفنان التشكيلي اللبناني مروان سحمراني، والفنان السوري نذير نبعة، والإيراني قورش شيشيغاران، بحسب بيان الدار.

وكانت لوحة الفنان التشكيلي المصري #محمود_سعيد (1897 - 1964) "أسوان - جزر وكثبان" أغلى لوحة إذ بيعت في مقابل 685 الفا و500 دولار، أي ما يعادل 3 أضعاف قيمتها التقديرية الأولية السابقة لانعقاد المزاد.

واجتذب موسم مزادات "كريستيز" في دبي اهتمام مقتنين يمثلون 22 بلدا حول العالم، وآلت ملكية أبرز اللوحات المشاركة في مزاد الاعمال الفنية إلى مقتنين من دولة الامارات العربية المتحدة و #لبنان و #كندا و #بريطانيا.

وسبق للدار التي حققت في عام 2016 مبيعات على مستوى العالم بنحو 5.4 مليار دولار، أن نظمت مزادات على #كنوز_فنية وأعمال متنوعة من دول عدة. كما سجلت في 2010 أغلى لوحة لفنان عربي حديث مع بيع لوحة "الدراويش" لمحمود سعيد بـ 2.54 مليون دولار.