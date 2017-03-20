لماذا منح حاكم دبي هذه المرأة مليون دولار؟

تستمر الإمارات و #دبي تحديداً في عملها الدؤوب على نشر السعادة وتدعيمها، فبعد الإعلان، الأحد، عن مجلس #السعادة العالمي، ليكون الأول من نوعه، ويشكل رسالة إيجابية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم، سلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جائزة أفضل معلمة في العالم لمعلمة كندية، تدعى ماغي ماكدونال.

وأعلن منتدى التعليم والمهارات في دبي، الأحد، عن الجائزة التي تنظمها سنوياً مؤسسة فاركي في دبي، والتي تصل قيمتها إلى مليون دولار. وتهدف تلك الجائزة إلى رفع مكانة التعليم، من خلال تنظيم احتفالية لها طابع احتفالات الأعمال بحضور أسماء بارزة للمشاركة.

"الإلهام والإيجابية"

من جهتها، تحدثت المعلمة ماغي ماكدونيل، التي تدرِّس في مدرسة اكوسيك سالويت نونافيك التي تقع شمال #كيبيك #كندا ، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا بالطائرة، ولا تتجاوز نسبة السكان ‏الحاصلين فيها على برامج دراسية جامعية 1 في المئة، خلال حفل تسليم الجائزة حول مشكلات انتحار الصغار في تلك المنطقة التي تقطنها قبائل "إنيويت".

وقالت ماجي في تصريح لـصحيفة "البيان" إن والدتها المعلمة هي من دفعتها نحو العالمية لتكون أفضل معلمة في العالم، ومدتها بالإلهام وبالإيجابية التي سهلت عليها الصعوبات التي تعقبتها والتي كان من ضمنها صعوبة التواصل مع الطلاب في تلك المنطقة التي استهدفتها بسبب فرق اللغة، إذ يتحدثون لغة "انويت"، وهي لغة سكان #الإسكيمو الأصليين، فكانت تتواصل معهم عبر الأشغال اليدوية للوصول لصلب المشاكل لديهم، وكانت تحاول جاهدة خلق أجواء ملائمة للمراهقين بتعزيز ثقتهم بنفسهم واتخاذ قراراتهم ومواجهة الحياة لتحقيق أحلامهم.