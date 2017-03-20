نبض الشارع السعودي يرصده "معالي المواطن" على MBC1

من صوت الناس وقضايا #المجتمع، إلى نبض #الشارع ومشاكله، مروراً بعدد من الملفات الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية، يعكس برنامج "معالي المواطن" مع مقدمه #علي_العلياني على MBC1 أوضاع الشارع #السعودي إلى جانب عدد من #القضايا الإنسانية الحساسة.

وفي هذا السياق يعطي البرنامج الأولوية في حلقاته للداخل السعودي واهتمامات السعوديين في كل مكان، إلى جانب الأحداث الأبرز عربيّاً وعالميّاً، وهو ما يعلّق عليه العلياني بقوله: "سيقوم البرنامج برصد تطوّرات الأوضاع الراهنة وآخر المستجدّات التي تعني المواطن السعودي أولاً، وكذلك الجمهور الخليجي والعربي عموماً، وذلك ضمن ست فقرات رئيسية وفرعيّة تغطّي مختلف الموضوعات المؤثرة في الحياة اليومية للمواطن العادي وكافة القضايا الجدلية كالبطالة والتعليم والأسرة والقرارات السياسية والاقتصادية الجديدة.. ومدى انعكاسها على حياة الناس".

وخلال ساعة من الزمن، سيستقبل العلياني ضيوفاً من مختلف المجالات التخصّصية الاجتماعيّة والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والإعلامية وغيرها، وهو ما يوضحه العلياني: "لن نستهدف شريحة بعينها في المجتمع، بل يتعدى البرنامج ذلك ليصل إلى كافة الشرائح، سعياً للوصول إلى عمل مهني جريء وصادق مع الناس".

الجدير ذكره أن مقدم البرنامج علي العلياني يطل على الجمهور في "معالي المواطن" وفي جعبته مسيرة مهنيّة تمتد لأكثر من 14 عاماً، تنوعت ما بين الصحافة المكتوبة وإعداد وتقديم البرامج التلفزيونية والإذاعيّة، ليوجه أسئلةً تعكس طابع البرنامج وطبيعته من حيث المهنية والجرأة والعناية والدقّة.