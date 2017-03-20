لمحبي الكوكاكولا والبيبسي.. هذا هو الفرق بينهما!

قد تكون متعصبا لشراب كوكاكولا أو بيسبي باعتبارهما نجمين متصارعين، ولكن بغض النظر عن ذلك حتى لو أنك تعشق الاثنين معا، فالسؤال: ما هو الاختلاف بينهما؟ وفي الواقع هناك 10 من الاختلافات بين المشروبين العالميين:

أولا: نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن تقارير "ويلز أونلاين" أن المشروبين يتميزان بالنكهات الفردية المختلفة لكل منهما. ففي حين أن الكوكا لها مذاق الفانيلا، فإن غريمها البيبسي يبدو أكثر حمضية.

ثانيا: في تفاصيل أكثر بحسب كتاب "ومضة" للكاتب مالكوم جلادويل فقد أورد: "أن البيبسي أكثر حلاوة من الكوكا، لهذا يكون له مذاق ارتشاف أكبر وأسرع"، فالكولا ذات نسبة أقل من السكر، ولهذا تعتبر أقل حلاوة.

ثالثا: تعتبر المياه المستخدمة لتحضير الكوكاكولا مكربنة أكثر، وبالتالي فإنها أكثر غازية مقارنة بالبيبسي.

رابعا: رائحة الكوكا تشبه لحد كبير رائحة الفانيلا، بينما تبدو رائحة البيبسي شبيهة جدا براحة فواكه الحمضيات.

خامسا: ترتفع نسبة الأملاح في الكوكا نسبة لزيادة الصوديوم، حيث إن الكوكاكولا تحتوي على 50 مل غرام من الصوديوم – تقريبا - بينما يحتوي مشروب البيبسي على 15 مل غرام فقط.

سادسا: السعرات الحرارية أعلى في الكولا من البيبسي، فهي تصل في علبة الكولا إلى 160 سعرة، بينما تحتوي عبوة البيبسي على 150 سعرة حرارية.

سابعا: يتفوق البيبسي على مشروب الكوكاكولا بكمية الكافيين التي يحتويها، حيث إن العبوة الواحدة من البيبسي تحتوي على 37,5 مل غرام من الكافيين، بينما تحتوي علبة الكوكا على 34 مل غرام من الكافيين.

ثامنا: اشتهر البيبسي بحدة نكهته عموما، ما يسبب انزعاجا في الحنجرة لحظة ابتلاعه، بينما الكوكاكولا أقل حدة ما يسهل تناولها.

تاسعا: يشاع بأن البيبسي أفضل للهضم من الكوكا، لكن لا دليل علميا على ذلك. وقد يكون للحمضيات علاقة بالهضم وهي أزيد في البيبسي. لكن من ناحية ثانية فإن كمية الغازات تكون أعلى في الكوكا.

عاشرا وأخيرا: في حين أن شركة الكوكاكولا تأسست في عام 1886 في جورجيا، فإن شركة البيبسي تأسست في عام 1893 في شمال كالوراينا.