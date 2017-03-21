بساحات فلسطين المحاصرة.. غزيات يلعبن البيسبول لأول مرة

من الملاعب الأميركية إلى الساحات #الفلسطينية #المحاصرة في قطاع #غزة انتقلت لعبة كرة #البيسبول لتشغل مكانا هو الأول من نوعه في الرياضيات على المستوى الوطني والرابع عربيا.

ففي ملعب لكرة القدم تلقي #الفتيات #الغزيات كرات البيسبول القاسية حولهن وتتبادلن #المضارب على أمل تشكيل #منتخب وطني للمشاركة في #بطولات_البيسبول في آسيا بقيادة مدربهن محمود طافش الذي يتحمل كافة تكاليف التمارين على نفقته الخاصة.

وقال طافش في هذا الصدد "هذه المجموعة كلها ننوي أن يكون ضمنهم مدربون وحكام في حال نشر اللعبة وإنشاء دوري فلسطيني للعبة البيسبول".

هي ليست مجرد لعبة بالنسبة للفتيات، بل يطمحن من خلالها إلى تغيير النظرة المجتمعية للفتاة في القطاع، و #التنفيس داخل مدينة تحاصر منذ سنوات.

وهو ما ذهبت إليه فالنتينا الشاعر متدربة #بيسبول ، قائلة "الشباب عندهم طموحات ويرغبون في #تفريغ_طاقتهم والبنت كذلك ليس مكانها في البيت فقط".

إذاً دون أي إمكانات تذكر أو دعم يقدم ينوي شباب غزة أن يضعوا بصمتهم الخاصة في مجال جديد، وتمكنوا حتى الآن من تحقيق خطوة أولية بالحصول على موافقة السلطات المحلية من وزارة الشباب بتشكيل أول اتحاد فلسطيني للبيسبول والكرة اللينة أو الـ soft Ball.