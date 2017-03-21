حفيدة صدام حسين تفوز بجائزة أفضل مصممة أزياء

اختتمت منظمة قنديل للمحافظة على الثقافة والتراث الكوردي، إحدى #منظمات_المجتمع_المدني العراقي اليوم الاثنين، المهرجان الثقافي الذي أقامته بمناسبة ذكرى #أعياد_نوروز، والذي استمر لعدة أيام.

وقد تم تقديم العديد من العروض الفنية وعرضاً للأزياء بالإضافة الى دبكات من مختلف الفرق، وبحضور عدد كبير من الفنانين، وقد تمكنت المصممة بنان والتي هي حفيدة "الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين"، التي تعيش في #دبي، من الفوز بجائزة #أحسن _مصممة أزياء خلال مشاركتها في المسابقة.

وتمكنت حفيدة #صدام_حسين، #بنان_حسين_كامل، مصممة الأزياء، والتي شاركت في هذا المهرجان، من الفوز بجائزة أفضل مصممة من خلال الفساتين التي قدمتها أثناء الحفل.

وقالت بنان لوسائل إعلام محلية "إن ما يهمني هو أن أقدم الشيء الذي يعجبني للآخرين، فكلنا سواسية، ولا يوجد أي اختلاف بيننا، سواء كنا كورداً أو شيعةً أو سنة، أنا أتمنى تحقيق حلمين في حياتي، الأول أن أصمم الأزياء وأنجح فيه، وحلمي الثاني أن يرجع الأمان في #العراق وأن يكونوا يداً واحدة".