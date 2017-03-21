قريباً.. دونالد ترمب جدّ للمرة التاسعة

سيصبح الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب قريباً جداً للمرة التاسعة، إذ أعلن ابنه إيريك أنه ينتظر وزوجته طفلهما الأول.

وغرد #إيريك_ترمب ، الاثنين، على حسابه في "تويتر" قائلاً: "يسعدنا أنا ولارا أن نعلن لكم أننا سنضيف صبياً إلى طاقم ترمب في سبتمبر/أيلول. فيا لها من سنة مذهلة وإنها لنعمة كبيرة!"

وسرعان ما وجه لهما الرئيس الأميركي التهاني، مغرداً: "أنا فخور وسعيد كثيراً بكما".

وسيكون هذا الطفل #الحفيد التاسع لترمب البالغ من العمر 70 عاماً والذي له 5 أولاد من 3 زوجات.

ومنذ تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني، يتولى ايريك مع شقيقه البكر دونالد جونيور إدارة مجموعة ترمب التي تعنى باستثمارات #العائلة في #الولايات_المتحدة والخارج في مجالات متنوعة، من العقارات إلى الفنادق مروراً بنوادي الغولف.

أما لارا ترمب (34 عاماً)، فهي صحافية سابقة ملتزمة بقضايا الدفاع عن الحيوانات تدير مع زوجها جمعية إيريك ترمب التي تمول خصوصاً مستشفيات للأطفال.