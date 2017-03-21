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ماذا قالت رئيسة وزراء بريطانيا عن "لمسة يد" ترمب؟

المصدر: لندن – رويترز
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد اجتماعهما في البيت الأبيض
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا #ماي، إن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب كان يتصرف "كجنتلمان"، عندما أمسك بيدها خلال زيارتها لواشنطن في مطلع العام الجاري.

وفي مقابلة مع مجلة فوغ الأميركية هونت ماي من واقعة إمساكه بيدها وقالت "أعتقد أنه كان يتصرف كجنتلمان. كنا على وشك السير في ممر منحدر وقال إنه ربما كان (الأمر) صعباً بعض الشيء".

وكانت ماي أول زعيم أجنبي يجتمع بترمب بعد تنصيبه، وقد أثنى مساعدوها على الزيارة ووصفوها بأنها حققت نجاحاً مدوياً في تعزيز "العلاقة الخاصة" بين #بريطانيا والولايات المتحدة.

كلمات دالّة

#ماي, #ترمب, #بريطانيا

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