احذر.. لا تتناول العشاء قرب هؤلاء النساء!

كشف مقطع فيديو عن #معركتين_داميتين نشبتا في اللحظة نفسها على طاولتين متقاربتين بين 4 نساء على الأقل أثناء تناول #العشاء في #مطعم بولاية #بنسلفانيا الأميركية.

ونشر موقع liveleak المقطع العنيف عن #الشجار الذي نشب بالمطعم حوالي الساعة الثانية والنصف صباح السبت الماضي، فيما ألقى مديرو المطعم باللائمة على نهاية أسبوع مزدحمة بالزوار.

ونشب الشجار في مطعم "بارك سيتي" بلانكستر في ولاية بنسلفانيا، وخلف على الأقل امرأة لطخت الجراح النازفة وجهها بالدماء.

وشاهد مقطع الفيديو الذي نشر في البداية على صفحة أميركية محلية على موقع "فيسبوك" أكثر من مليون شخص على الأقل.

أما الأسباب التي أدت إلى اشتباك نساء في معركتين لا تفصلهما سوى أمتار لا تزال مجهولة، إلا أن مدير المطعم أكد أنهن يعرفن بعضهن جيداً.

ووصلت #الشرطة في وقت لاحق إلى مكان العراك، ولم تقم بأي #اعتقالات أو توجه أي تهم من جراء الشجار.

واللافت أن بعض ضيوف المطعم لم يحركوا ساكناً لفض الشجار، أو حتى يتوقفوا عن تناول طعامهم. وتفرغ بعضهم لتسجيل الحادث.