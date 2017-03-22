ماذا تفعل إذا عثرت على ثعبان أسفل مقعدك بالطائرة؟

المخاوف من #الطيران تحوّل حياة البعض جحيما، فما بالك إذا كنت على متن #طائرة، وكان بها ثعبان حرا طليقا، أين المفر؟

هذا الموقف المثير حدث على متن #رحلة محلية تابعة لشركة "رافن ألاسكا" في ولاية #ألاسكا الأميركية، الأحد.

بعد إقلاع الطائرة بقليل، قال أحد #الركاب إن #الطيار أبلغ المسافرين أن ثعبانا بات حرا طليقا على متن الطائرة بعد أن تسلل من حقيبة أحد الركاب المخالفين.

وبعد قليل، نجحت إحدى #المضيفات الشجاعات في العثور على الثعبان والإمساك به ووضعه في كيس بلاستيك. وهبطت الرحلة في الموعد والمكان المقررين لها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء.

ولم تذكر السلطات الأميركية نوع الثعبان، ولكن يبدو أنه #ثعبان الكرة البيضاء، ويتراوح طوله من 5 إلى 6 أقدام وهو ليس ساما.

ولم يتضح بعد إذا ما كان الراكب المخالف الذي وضع الثعبان بين أمتعته سيواجه اتهاما قانونيا.

والتقط #الراكب آنا ماكونوى صورا للثعبان الذي عُثر عليه مكوما أسفل #حقيبة.

وقال ماكونوى إن الطيار أبلغ #المسافرين بأن الثعبان بات طليقا بعد 15 دقيقة من إقلاعه.

وأضاف: "على الفور تقريبا بعد هذا الإعلان تقريبا، وجد صبي كان يجلس مع والدته في الصف الأخير الثعبان مختبئا وراء مقعده، أسفل حقيبة، وعلى الفور استطاعت #مضيفة #طيران والطيار السيطرة على الموقف".

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية #رافن_ألاسكا، ويليام والش، أن أحد الركاب انتهك القوانين، وجلب الثعبان على متن الطائرة.

وأكد والش أنه "من أجل الحفاظ على سلامة #المقصورة، تحظر "رافن ألاسكا" جميع #القوارض و #الزواحف و #الثعابين والحشرات أو المخلوقت السامة وغيرها".