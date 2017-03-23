ماذا يفعل أشهر تاجر مخدرات مكسيكي في سجن أميركي؟

أكدت الحكومة الأميركية أن #تاجر_المخدرات المكسيكي الشهير خواكين " #إل_تشابو" غوسمان "في صحة جيدة" وهو يتعلم اللغة الإنجليزية في زنزانته، رافضة طلب الدفاع التخفيف من ظروف سجنه.

وكان محامو المكسيكي المتهم بأنه كان زعيما لإحدى أقوى #كارتلات_المخدرات في العالم، وتمكن من الفرار مرتين من #سجن_مكسيكي، طالبوا بتخفيف ظروف سجنه.

ومنذ تسليمه إلى الولايات المتحدة في 19 كانون الثاني/يناير، وضع "إل تشابو" في زنزانة منفردة في جناح يحظى بحراسة مشددة في سجن مانهاتن الفيدرالي.

ويؤكد محاموه أنه يقبع 23 ساعة في اليوم في زنزانة لا يدخلها النور الطبيعي، وأن "صحته الجسدية والنفسية" تتدهور، ويعاني من "هلوسات سمعية".

إلا أن الحكومة الأميركية رفضت هذه الادعاءات في وثيقة تقع في 40 صفحة رفعتها إلى المحكمة.

وجاء في الوثيقة أن "المتهم يشتكي من ظروف سجنه إلا أن أحد محاميه المكسيكيين سيلفيا ديلغادو قالت للصحافة إن معاملته في الولايات المتحدة أفضل بكثير مما كانت عليه في المكسيك وإن صحته تتحسن".

وشددت على أن عزلته ليست تامة اذ يسمح لنحو 30 شخصا بزيارته ويتحدث 21 ساعة أسبوعيا لفترات متوسطة مع محاميه ومعاونيه القانونيين.

وأضافت الحكومة الأميركية أن هؤلاء "يعلمونه على ما يبدو #الإنجليزية".

ووجهت الى غوسمان (59 عاما) تهمة تزعم #كارتل "سينالوا" الذي كان له نفوذ على مجمل القارة الأميركية مدة 25 عاما.

ووجه إليه #القضاء_الأميركي 17 تهمة مرتبطة بنشاطات الكارتل وهو يواجه في حال إدانته حكما بالسجن مدى الحياة. ولم يحدد بعد أي موعد لمحاكمته التي ستكون طويلة.

ونجحت الحكومة الأميركية خلال الأسبوع الحالي في الحصول من القاضي براين كوغان على إمكانية إبقاء بعض الوثائق المرتبطة بالملف سرية، وضرورة التحقق من ملف أي محام أجنبي يريد أن ينضم الى فريق الدفاع بسبب حساسية القضية.