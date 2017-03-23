تعرف على قصة أكبر مصاب بمتلازمة "داون" بالعالم

قبل انتشار الوعي بطبيعة المرض وكيفية التعامل مع من يعانون منه، كان المصابون بمتلازمة #داون يعانون من الإهمال والرفض المجتمعي نظراً لظروفهم الصحية، الأمر الذي يؤثر على صحتهم النفسية.

ورغم كثرة النماذج السلبية التي تأثرت بالرفض المجتمعي، إليكم قصة أكبر مصاب بـ #متلازمة_داون في العالم والذي لاتزال الابتسامة المشرقة مرسومة على وجهه رغم أن عمره ناهز الـ78 عاماً.

ولد كيني كريدج عام 1939 لشقيقة توأم تدعى دوروثي مصابة أيضاً بمتلازمة داون، وتوقع الأطباء آنذاك ألا تستمر حياته أكثر من 12 عاماً على أقصى تقدير، لكنه في عام 2008 دخل موسوعة #غينيس للأرقام القياسية كأكبر معمر يعاني من هذا المرض في العالم.

ويعيش كيني منذ 5 سنوات في #دار_للمسنين بعد وفاة والدته التي تجاوز عمرها الـ90 عاماً حينها، ويتمتع بصحة جيدة على حد قول مديرة الدار، آن نيكولسون، والتي تؤكد أن الابتسامة لا تفارق وجهه طوال الوقت، مشيرة إلى أنه عاطفي جداً ويكن كل الحب للجميع.

من جانبها، أكدت ماري شوتون ابنة أخت كيني، أن والدته كانت تحسن معاملته وتحملت الكثير من المعاناة في وقت لم يكن المجتمع يتقبل فيه مثل هذه الحالات، حيث كرست حياتها لتنشئته تنشئة سليمة نفسيا وتربويا في حدود قدراته وإمكانياته، أما والده فكان يعشقه أيضاً ويحسن معاملته كأي صبي طبيعي.

وأشارت شوتون إلى أن جميع أهالي الحي الذين كانوا يقطنوه لا يزالون يسألون عنه حتى الآن.

يذكر أن شقيقة كيني التوأم والتي كانت تعاني نفس مرضه، توفيت قبل عدة سنوات.