شاهد ما فعلته هذه الطفلة عندما قبّلها بابا الفاتيكان

نزعت طفلة لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات قلنسوة #البابا_فرانسيس #بابا_الفاتيكان عن رأسه أثناء تقبيله لها.

وأظهر مقطع فيديو، حركة طفولية بريئة أثناء تحية البابا فرنسيس لبعض الموجودين في #ميدان_سان_بطرس بالفاتيكان، عندما تقدم والد الطفلة إستيلا ويستريك تجاه البابا، وأثناء مداعبة البابا للطفلة وتقبيلها، قامت الطفلة الصغيرة بنزع قلنسوة البابا الشهيرة التي يضعها فوق رأسه، ما تسبب في حالة من الضحك والانبهار.

واستغرق الأمر عدة ثوانٍ قبل أن يتدارك البابا الموقف ويعيد القلنسوة مرة أخرى إلى رأسه.

والطفلة قادمة من #جورجيا في زيارة لإيطاليا مع والديها للقاء البابا في #روما.