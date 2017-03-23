فضيحة صاعقة.. قناة دينية تبث "فيلماً إباحياً"

في "خطأ صادم"، بثت #قناة_دينية في #السنغال فيلماً إباحياً على شاشتها لمدة 20 دقيقة، دون أن تنتبه إدارة القناة، ما وقع كالصاعقة على مشاهدي القناة المحافظين.

وفي التفاصيل، بحسب ما أوردت الأربعاء عدة صحف ومواقع أجنبية، منها إذاعة الهيئة البريطانية، فقد بثت قناة "طوبا" الدينية، وهي قناة تلفزيونية خاصة، مقطعاً إباحياً، الاثنين الماضي، عند الساعة الواحدة و10 دقائق، ولم تقطع البث إلا بعد 20 دقيقة.

وسرعان ما أصدرت إدارة القناة بياناً أوضحت فيه أنها تعرضت لنوع من الاختراق أو ما يشبه الخلل أو #القرصنة التي وصفتها بالشيطانية!

يذكر أن القناة التي تم إطلاقها عام 2009 كانت تبث "برنامجاً شعبياً" ويحظى بمتابعة واسعة.