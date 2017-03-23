فيديو "مستفز".. عنصر إسرائيلي يضرب ويشتم فلسطينياً

انتشر صباح الخميس فيديو "مستفز" يوثق "القهر الذي تمارسه #إسرائيل وقواتها الأمنية يومياً بحق #الفلسطينيين.

ويظهر في الفيديو عنصر من القوات الخاصة الإسرائيلية، يبادر فجأة ودون وجه حق إلى ضرب سائق شاحنة مقدسي في منطقة وادي الجوز في #القدس ، لأن الأخير قطع الطريق على سيارة الأول.

وفي تصرف همجي مستفز، يبادر عنصر الأمن إلى الصراخ في وجه السائق، وتوجيه اللكمات إليه، دون أن يتمكن #المقدسي من الرد حتى أو الدفاع عن نفسه.

حتى إن العنصر "المجنون" لم يتوان عن صفع رجل آخر كبير في السن، وكيل الشتائم له وللسائق.

"تصرف مافيا وعصابات"

وفي رد على هذا التصرف الوحشي، طالب النائب أحمد الطيبي، رئيس لجنة القدس-القائمة المشتركة، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وقائد الشرطة ووزير الداخلية، باعتقال رجل الأمن هذا والتحقيق معه .

وقال الطيبي: "هذا تصرف مافيا وعصابات وسوف نلاحقه ليدفع ثمن عنفه الهمجي والسادي. التحريض الممنهج والمستمر ضد كل ما هو عربي يحفّز هذه السرطانات المتفشّية على القيام بمثل هذه الإعتداءات المتزايدة من قِبل رجال الشرطة".

بدوره رد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان على طلب الطيبي، قائلاً: "قمنا بتنحية الشرطي بشكل فوري وسيتم دعوته لجلسة استماع".

إلا أن الطيبي لم يكتف بذلك وطالب باعتقال الشرطي فورا وتقديمه للمحاكمة.

