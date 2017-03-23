100 ألف دولار.. أنت مدعو إلى رحلة لاكتشاف سر تايتانيك

كانت تُعتبر رحلة على متن سفينة تايتانيك عام 1912 أقصى سبل الرفاهية وحياة الترف، لكن لو عاد الزمان بأحدهم فهل سيفضل التواجد على ظهر السفينة.

ورغم مرور أكثر من قرن على أشهر الكوارث البحرية إلا أن الاهتمام بالسفينة مستمر حتى يومنا الحالي.

شركة سياحية مختصة تخطط لزيارة واستكشاف حطام تايتانيك مجدداً..

وذلك من خلال رحلات غوص تبدأها في مايو 2018، حيث ستنطلق الرحلة من نيوفاوندلاند في كندا وتستمر لمدة 8 أيام.

ويتم نقل الزوار في غواصة مصنوعة خصيصاً من ألياف التيتانيوم والكربون، إلى موقع حطام السفينة النهائي الموجود على عمق أكثر من ميلين تحت سطح المحيط الأطلسي.

وسيحظى الراكب بفرصة الغوص إلى موقع الحطام ويتمكن من استكشاف بقايا السفينة ابتداء من سطحها إلى الجسر والردهة الرئيسية التي تضمنت الدرج الكبير والغرف الأخرى.

ورغم ارتفاع قيمة التذكرة التي بلغت حوالي 100 ألف دولار للشخص الواحد إلا أن جميع التذاكر قد نفدت!!