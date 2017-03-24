حكم يشهر مسدساً في وجه اللاعبين أثناء مباراة بالسودان

شهد عصر يوم الثلاثاء الماضي حادثة غير مسبوقة في ميادين #كرة_القدم بالسودان، حيث قام #حكم مباراة بإشهار #مسدسه أمام وجه #اللاعبين ، بعد أن حاولوا الاعتداء عليه إثر احتسابه هدفا في المباراة نقل النتيجة إلى التعادل، ما أغضب لاعبي #الفريق الذي خسر تفوقه.

وقالت صحيفة الصيحة #السودانية إن حكم مباراة جرت بمدينة القضارف بوسط البلاد بين فريقي #نادي #السهم ونادي #الأهلي بالدرجة الأولى، كانت ميدان هذه المواجهة.

وذكرت الصحيفة أن لاعبي فريق السهم وبعد أن احتسب الحكم هدفا تعادليا لخصمهم الأهلي قاموا بمهاجمة الحكم، بحجة أن هذا الهدف نتج عن مخالفة صريحة لم يلق لها الحكم بالاً.

وبدأت المعركة مع مهاجمة حارس المرمى الحكم، حيث اعتدى عليه وطرحه أرضا، قبل أن يفاجئه الحكم بإخراج #مسدس من طيات ملابسه ليشهره في وجه اللاعبين.

تدخل إداري يحسم المعركة

حال دون تطور القضية تدخل أحد إداريي نادي السهم الذي نزل إلى أرض #الملعب لتهدئة الخواطر، والذي صرح قائلا إنهم اتخذوا إجراءات قانونية ضد الحكم.

وقد استنكر الناس كيفية دخول الحكم إلى أرض الملعب وهو يحمل مسدسا، ما يثير التساؤلات حول كيف حدث ذلك.

لكن هناك من يرى أن القضية ربما لها أبعاد أخرى تتعلق بحساسية متراكمة بين الحكم والفريق، فيما اقترح رياضيون أن يحاسب الحكام الذين يتخذون قرارات خاطئة وكبيرة وعدم تركهم هكذا بلا ملاحقة.