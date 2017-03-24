سرقة غريبة في فرنسا.. معاطف بقيمة 100 ألف يورو

سرقت #معاطف من #الفرو تقدر قيمتها بمئة ألف يورو من شاليه #المليادير #الروسي #ميخائيل #بروخوروف في جبال #الألب الفرنسية، بحسب ما أعلنت مصادر قضائية.

ووقعت السرقة ليل السبت- الأحد في الشاليه الفاخر الذي يمكله الثري الروسي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في #ألبيرفيل جنوب شرق فرنسا.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس، إن السرقة وقعت حين كان "أحد الموظفين موجودا في الشاليه"، وإن كاميرات المراقبة سجت تسلل شخصين إلى المكان.

وقدرت الخسائر بثمانية آلاف يورو من الأوراق النقدية، و100 ألف يورو قيمة معاطف الفرو.

وتقدر ثروة ميخائيل بروخوروف بثمانية مليارات و800 مليون دولار، بحسب مجلة "فوربز" المتخصصة.