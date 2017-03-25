تعرف على مشروع أطول برج في العالم!

تشتهر مدينة #نيويورك بمبانيها المميزة والمعروفة، ولهذا فإن إضافة مبنى متخيل في أفق #مانهاتن يمكن أن يشكل منظرا جديدا مليئا بالإثارة في المدينة، وهو المشروع الذي يعرف باسم #بيغ_بيند أي #القوس_العظيم.

وعلى الرغم من أن المشروع في مرحلة تجعله تصورا #خياليا على الورق أكثر من كونه عملا واقعيا، إلا أنه يضفي بعدا جماليا على مد البصر أمام #سنترال_بارك في مانهاتن.

وإذا أنجز هذا العمل فسوف يكون #أطول #مبنى في #العالم، وهو ينطلق إلى قمته ومن ثم يتقوس ليعود من جديد إلى الأرض، في شكل برجين تفرقهما مسافة ليست كبيرة.

وأكثر ما لا يصدق فإن المبنى سوف يكون الأول من نوعه الذي يتضمن نظام #المصاعد التي تسير في شكل منحنٍ عبر البرج.

فلسفة المبنى

صمم هذا المشروع الحلم من قبل استوديو تصميم يعرف باسم #أويو، ليستوعب قوانين مدينة نيويورك الصعبة في تقسيم المناطق.

وأوضح الاستوديو: "إن المهندسين في نيويورك يسعون إلى ابتكار ما يعمل على جعل المباني أكثر طولا ويكسبها هيبة دون أن يخالف ذلك القوانين. وفي هذا المبنى بالذات فإن الطول هو العامل الحاسم بدلا من الارتفاع".

ويضيف: "إن الفكرة تقوم على حساب طول المبنى بشكل كلي باعتباره وحدة متصلة وليس من خلال ارتفاعه، ما يجعله فريدا من نوعه".

وسيكون المبنى بطول 4000 قدم، ومغطى بالزجاج في واجهاته كليا.

ويرى المهندسون أن هذا النموذج قد يعمل على حل مسألة ارتفاعات المباني المحدودة والقيود المفروضة على ذلك في مانهاتن، بحيل جديدة.